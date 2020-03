Virginia Raggi: “Passata la emergenza covid-19 demoliremo il lungomuro di Ostia”

Ostia – Demoliremo il lungomuro appena cessata l’emergenza da coronavirus. È potente e al tempo stesso stringente l’impegno della sindaca di Roma, Virginia Raggi, riguardo al futuro economico di Ostia che, secondo lei, dipende dall’esistenza o meno delle barriere che separano il lungomare dalla spiaggia e dal sistema delle concessioni.

Le roboanti dichiarazioni arrivano dopo che la Commissione consiliare Urbanistica di Roma Capitale ha espresso ieri, venerdì 27 marzo, il parere favorevole all’approvazione del PUA, il Piano di Utilizzazione degli Arenili. Va ricordato che il piano, perché possa essere attuato, dovrà essere prima approvato dall’assemblea consiliare comunale e poi adottato dalla Regione Lazio.

«Restituiremo il mare di Roma ai cittadini – esordisce nella sua dichiarazione Virginia Raggi – Grazie all’impegno di tutti ieri la Commissione Urbanistica di Roma Capitale, riunita in videoconferenza, ha dato parere favorevole al Piano di Utilizzazione degli Arenili. Si tratta di un primo passo verso l’abbattimento del lungomuro di Ostia – aggiunge – ma soprattutto verso i bandi pubblici che porteranno ingenti investimenti per la riconversione ambientale delle nostre spiagge. Chi partecipa, infatti, dovrà presentare un piano centrato sull’abbattimento delle barriere che separano i cittadini dal proprio mare. Non solo: il piano dovrà puntare anche a riconvertire le spiagge del litorale di Roma a livello ambientale. Questa manovra porterà liquidità e lavoro in un momento, come questo, in cui purtroppo le imprese stanno affrontando non pochi problemi economici. Proprio per questo stiamo lavorando affinché l’intera operazione venga effettuata in tempi brevi – conclude Raggi – prevedendo di inserirla all’interno di un piano straordinario per il rilancio della Capitale, una volta superata l’emergenza sanitaria del coronavirus».

Intanto il capogruppo del M5S in X Municipio, Antonio Di Giovanni, dà appuntamento su Facebook domani per uno “show” delle caratteristiche del PUA dal titolo #MARECONVISTA. “Avremmo dovuto farla di persona e la faremo, nel frattempo ‘Mostra con Vista’ la potrai vedere online è l’invito all’evento programmato su facebook – Per questo abbiamo approntato alcune modifiche al sito internet che ci permetterà di mostrarvi in anteprima le 32 tavole grafiche che evidenziano il cambiamento sul mare di Roma. Potrete ascoltare direttamente l’audio guida esplicativa da casa e davanti al vostro computer. Ci collegheremo domani, domenica 29, alle ore 15.00, con molti degli attori che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili. Potrete intervenire, fare domande e chiedere spiegazioni. Vi mostreremo questa grande rivoluzione che presto verrà approvata in Assemblea Capitolina. #Romanonsiferma!”.

L’evento, programmato per domenica 29 marzo, si intitola “Mare con vista. Come cambia il mare di Roma”.