250 mascherine per Terracina, il gesto della famiglia di Gabriele Orlandi

Terracina – L’amore in un gesto. La potenza di un piccolo gesto che ha il sapore rivoluzionario, in questo periodo dove si rischia ogni giorno di perdere un pezzetto di speranza, di forza nell’affrontare l’incertezza del domani.

È la storia di Riccardo e Monica Orlandi, genitori di Gabriele Orlandi, il maggiore dell’aeronautica tragicamente scomparso a settembre del 2017 proprio a Terracina, in un incidente aereo avvenuto durante l’Air Show (leggi qui). I coniugi Orlandi hanno scelto di donare 250 mascherine, fatte confezionare appositamente, alla città pontina. Un gesto importante, specialmente in questo periodo dove questo genere di materiale sanitario scarseggia, ma anche un gesto simbolico, dietro cui si nasconde un grandissimo atto d’amore, nei confronti di un luogo che pure tanto dolore ha procurato loro.

“Un gesto splendido che testimonia l’amore di questa famiglia per Terracina. Quando è arrivato il pacco – ha affermato Roberta Tintari, vicesindaco facente funzioni di Terracina – abbiamo provato una grande emozione, anche per il bellissimo messaggio inviatoci da Monica e Riccardo: ‘Da parte del vostro concittadino Gabriele Orlandi’.

Ho chiamato il papà Riccardo per ringraziarlo personalmente per questo e per gli altri gesti di solidarietà che in questi anni la famiglia Orlandi ha donato a Terracina. Anche dal dolore più profondo – ha concluso la nota – germoglia il bene”.

(Il Faro on line)