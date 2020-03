Buoni spesa dalla Regione ai Comuni, ecco le cifre sul litorale

Dalla Regione Lazio arrivano 19 milioni di euro a favore dei Comuni del Lazio per “l’assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19”.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali la Giunta regionale ha deciso di stanziare questi fondi “preso atto – si legge nel testo del provvedimento -dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale e dell’impatto sull’economia delle famiglie, in particolare più a rischio di disagio economico dovuto anche alle restrizioni derivanti dalla applicazione delle norme di prevenzione dall’infezione emanate dal Governo”.

La misura è stata messa in campo,” considerando – prosegue il testo – che la messa a regime delle misure di sostegno previste dal decreto legge cosiddetto “Cura Italia” necessita di tempi più lunghi e che, nelle more degli effetti previsti dal decreto si rende indispensabile intervenire per far fronte alle esigenze delle famiglie già in fragilità e per quelle che a causa dell’epidemia hanno la necessità e l’urgenza immediata di interventi da parte delle istituzioni locali e regionali”.

La Regione Lazio ha pensato in questo modo di garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di indigenza economica mediante l’erogazione di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari e spese per medicinali.

Leodori: “In campo il piano per le famiglie che non riescono a fare la spesa”

“Dopo il progetto ‘Pronto Cassa’ destinato alle aziende e alle partite Iva della nostra regione, mettiamo in campo il piano per i Comuni e le famiglie che non riescono a fare la spesa. Venti milioni di euro di cui 8 a Roma”.

Ha commentato così il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori il piano ‘Ticket Veloce’ che è stato messo a punto dalla giunta Zingaretti . “A questi si aggiungeranno i circa 40 milioni stanziati direttamente dal governo per un totale di 60 milioni per aiutare le persone, i cittadini, i nuclei familiari in difficoltà nel sostenere le spese per l’acquisto dei beni alimentari.

Dobbiamo tenere insieme le nostre comunità, garantire dignità a tutti e sostenere chi rischia di rimanere schiacciato dagli effetti del coronavirus. Combattiamo – conclude Leodori – anche un’altra guerra, quella contro la pandemia economica, e nessuno si trinceri dietro la burocrazia, sarebbe un crimine”.

Le cifre stanziate per ogni Comune