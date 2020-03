Coronas: “Buoni pasto per Fiumicino, dalla Regione in arrivo 319,436 euro per le famiglie povere”

Fiumicino – “L’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale e dell’impatto sull’economia delle famiglie, ha indotto la Regione Lazio, su sollecitazione forte del consigliere Cangemi, che ringrazio pubblicamente, ad attivare l’assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza con uno stanziamento di 19 milioni, a favore dei Comuni del Lazio”. Ne dà notizia il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas.

“D’altronde – spiega – , considerato che la messa a regime delle misure di sostegno previste dal decreto legge cosiddetto “Cura Italia” necessita di tempi più lunghi e che, nelle more degli effetti previsti dal decreto si rende indispensabile intervenire per far fronte alle esigenze delle famiglie già in fragilità

Ecco dunque l’idea: per il tramite dei Comuni, stare vicino alle famiglie bisognose mediante l’erogazione di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari e spese per medicinali.

Come Forza Italia Fiumicino, avevamo preannunciato che la situazione economica avrebbe presto intaccato le fasce economiche più deboli.

A Fiumicino dunque – conclude Coronas – arriveranno 319,436 euro, che non sono pochi. Ringrazio ancora il consigliere Cangemi per essersi battuto a tale scopo, e auguro al sindaco Montino buon lavoro nel definire come spendere queste ulteriori preziose risorse, un impegno per il quale collaboreremo e vigileremo al contempo”.