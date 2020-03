Coronavirus, al Dono Svizzero di Formia deceduta un’anziana di Minturno

Minturno – È un’anziana di Minturno (72 anni) l’undicesima vittima del Coronavirus in provincia di Latina e la seconda in città (leggi qui). A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

L’anziana sarebbe deceduta nella tarda mattinata di ieri, mentre si trovava al Dono Svizzero di Formia. La donna si trovava ricoverata presso l’ospedale formiana da circa una settimana. Con il passare dei giorni, poi, le sue condizioni sono peggiorate, tant’è che è stata trasferita in rianimazione.

Fin dal momento del ricovero, i sanitari della Asl hanno cercato di ricostruire i contatti che la pensionata aveva avuto nei giorni precedenti, ed è così che sarebbe emerso che il contagio sarebbe avvenuto nella prima decade di marzo, quando la donna si era incontrata con delle persone di Napoli, che, a loro volta, avrebbero poi avvertito la donna di essere risultati positivi.

La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima.

(Il Faro on line)