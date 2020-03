Covid-19, a Fiumicino arriva il servizio di assistenza psicologica per le famiglie e un sos per cani e gatti

Fiumicino – “Saranno attivi da domani due nuovi servizi di assistenza gratuita per l’intera famiglia”. Lo dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

“Alcune psicologhe del territorio – spiega – si metteranno a disposizione della comunità per offrire sostegno a genitori e figli, per aiutarli ad affrontare tutte quelle difficoltà derivanti dal periodo emergenziale. Sarà un servizio eccellente, che si aggiunge a quelli già messi in piedi dall’Assessorato, una sorta di Pronto soccorso psicologico ed accoglienza per tutte quelle famiglie che necessitano di supporto soprattutto nel qui ed ora. Sarà di ausilio a tutti quei genitori che hanno difficoltà”.

“Le nostre professioniste -prosegue Anselmi – li doteranno di piccoli strumenti per gestire i ragazzi in queste lunghe giornate passate in isolamento. Inoltre sempre domani partirà un altro servizio chiamato Sos Cani e Gatti, dove l’aiuto sarà dal punto vista educativo e veterinario. Anche l’animale, infatti, fa parte della famiglia. Stiamo mettendo in atto dei servizi che si occupano di famiglia a 360″.

“Per richiedere la consulenza gratuita – conclude l’assessora – è necessario contattare il numero 3281555925 oppure scrivere alla mail: emergenza.restiamoincontatto@gmail.com. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. Nessuno deve sentirsi solo. Ringrazio la Coop. Mobi.di, l’associazione Arcipelaghi, l’Associazione Caleida e la Clinica Veterinaria Isola Sacra per l’aiuto prezioso che ci permette di mettere in campo servizi utili e fondamentali come questi”.

(Il Faro online)