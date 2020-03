Covid-19 ad Ardea, informazioni in tempo reale sul coronavirus grazie all’app “FlagMii”

Ardea – “Il Comune di Ardea ha aderito alla piattaforma Nowtice per diramare ai cittadini informazioni in tempo reale sulla gestione dell’emergenza Covid-19″. Lo dichiara il sindaco Mario Savarese.

“Grazie all’applicazione FlagMii – continua il Sindaco -, direttamente connessa al software già in uso (nome), siamo in grado di informare direttamente i cittadini che l’avranno installata sulle buone pratiche per sconfiggere il Coronavirus e sulle azioni intraprese dal Centro Operativo Comunale”.

“Un sistema – concluede Savarese – che ha il duplice vantaggio di evitare il proliferare delle fake news e di dare le giuste indicazioni ai cittadini per evitare il proliferare del virus, di ricevere la dovuta assistenza e di non incorrere nelle sanzioni per la mancata applicazione delle direttive dalle Autorità”.

Usare FlagMii è molto semplice:

1. scarica l’applicazione, disponibile sia per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=regola.flagmii&hl=it che per iOS https://apps.apple.com/it/app/flagmii/id658216360

2. inserisci il tuo numero di telefono in totale sicurezza, in questo modo potrai chiamare i numeri di emergenza ed essere raggiunto grazie alla geolocalizzazione

3. vai nella sezione “notifiche” e cerca il comune di Ardea per iscriverti ai servizi di allertamento in tempo reale.

(Il Faro online)