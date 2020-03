Fiumicino, Montino: “Raddoppiamo il centro operativo per la raccolta alimenti”

Fiumicino – “Stiamo allestendo un centro di raccolta comunale per generi alimentari che sarà all’interno della Casa della Partecipazione di Maccarese“. Lo annuncia il sindaco Esterino Montino.

“Sarà lì che i nostri servizi sociali, la Protezione Civile, la Misericordia, la Croce Rossa, la Caritas e Sant’Egidio potranno preparare i pacchi da consegnare alle famiglie e alle persone che ne hanno bisogno – spiega il sindaco -. È un lavoro che già stiamo facendo da diversi giorni su tutto il territorio usando, per lo stoccaggio degli alimenti, le sedi delle associazioni e altri luoghi per lo più concentrati tra Fiumicino e Isola Sacra”.

“L’aggravarsi della situazione economica, però, richiede un intervento ancora più massiccio – prosegue Montino – e i fondi stanziati ieri dal Governo centrale insieme a quelli che martedì saranno predisposti dalla Regione Lazio ci consentono di raddoppiare la struttura organizzativa. In questo modo potremo coprire molto più capillarmente tutto il territorio cittadino, da nord a sud”.

“In queste ore i nostri uffici sono a lavoro per capire le modalità di erogazione e gestione di questi fondi – conclude il sindaco -. Intanto, questa sera manderemo un report completo dell’enorme lavoro fatto in queste settimane dai servizi sociali, dalla Protezione Civile e dai volontari per assistere le cittadine e i cittadini del comune di Fiumicino.

Un lavoro preziosissimo a supporto delle fasce più in difficoltà a causa della crisi e per il quale ringrazio di cuore tutte le persone che si sono spese e si stanno spendendo senza sosta. E ringrazio anche le tante aziende, piccole e grandi, che hanno dimostrato grande solidarietà e generosità donando beni di prima necessità. Un elenco che si allunga ogni giorno e che deve renderci tutti orgogliosi”.