Ladispoli, Ardita: “Rimborsare alle famiglie tutte le spese scolastiche”

Ladispoli – “In questi giorni sentiamo parlare di numerosi decreti che emetterà il governo a favore di imprese e categorie lavoratori. Come già ho affermato in precedenza, non basta dire ‘rimanete a casa’: bisogna soprattutto pensare alle famiglie che hanno un solo componente che lavora e soprattutto nella precarietà”, si legge in una nota diffusa dal consigliere di Fratelli d’Italia a Ladispoli Giovanni Ardita.

“Dopo la terza, la quarta o la quinta settimana che saranno senza lavoro – spiega Ardita – inizieranno i primi disagi familiari, e quello che temo è che alcune famiglie si trovino costrette a commettere crimini per disperazione. Sono abituato ad ascoltare i problemi della gente comune, perché dopotutto sono i cittadini la vera voce dei problemi quotidiani che hanno le famiglie, le quali mi hanno sottoposto questo quesito: chi rimborserà tutte le famiglie che hanno corrisposto la retta mensile della mensa scolastiche, per il periodo in cui i bambini non sono andati a scuola? Ritengo che lo stesso problema si porrà per chi ha pagato l’abbonamento dello scuolabus. Ma il governo, quando prepara i decreti alle 18.00, prende in considerazione le difficoltà quotidiane delle famiglie? Auspico che il governo aiuti i comuni a sopperire a queste spese, altrimenti i bilanci andranno in default”, conclude Ardita.

(Il Faro online)