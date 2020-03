“Sparisce” a Terracina, ritrovato morto

Terracina – Nella serata di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è stato chiamato ad intervenire per un soccorso ad una persona nel Comune di Terracina in località Pisco Montano- Porta Romana, via Appia km 102 circa.

Sul posto, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Terracina è stata coinvolta insieme alle forze dell’ordine, nella ricerca di un uomo da poco scomparso.

Dopo una breve ricerca, è stato trovato il corpo esanime dell’uomo.

Nonostante la corsa dell’ambulanza, giunta sul posto, i medici non hanno potuto che constatare il decesso.

La vittima è Jonathan Tarquinio, figlio dei proprietari dell’Hostaria del Vicoletto. Alla base della tragedia la voglia di provare un drone. Ma qualcosa è andato storto; il velivolo è scomparso dal raggio di azione del pilota, che ha provato a rintracciarlo seguendo le tracce del gps. Durante la ricerca però, con tutta probabilità, è scivolato procurandosi le ferite che ne hanno causato la morte.

(Il Faro on line – clicca qui per leggere tutte le notizie su Terracina)