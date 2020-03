Ardea, gruppo di rom tenta di entrare in città senza giustificazione: bloccati dalle Forze dell’Ordine

Ardea – Fermato un gruppo di rom che cercava di passare ad Ardea dopo aver tentato di imbarcarsi per la Sicilia. Il fatto è avvenuto intorno 18:30 di oggi 30 marzo su via Laurentina, al varco per via Strampelli, dove una lunga fila di auto e roulotte con adulti e bambini all’interno, provenienti dalla Basilicata, provavano ad entrare ad Ardea dopo essere stati respinti a Lagonegro con l’intento di arrivare in Sicilia.

I rom si sono giustificati sostenendo che erano venuti ad Ardea per trovare dei parenti, ma questa motivazione non ha convinto le Forze dell’Ordine: sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili della Polizia Municipale di Ardea e i Carabinieri, che hanno bloccato e fatto proseguire oltre i veicoli poiché nessuno del gruppo aveva alcuna autocertificazione per entrare nel comune.

(Il Faro online)