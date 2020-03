Associazione Una Donna: “Un kit anti-contagio per le zone di Ardea e Pomezia”

Ardea/Pomezia – In un periodo in cui la ricerca di mascherine è pressante, vista l’indisponibilità nelle farmacie, diverse associazioni si sono attivate per dare una mano. Tra queste, nella zona di Ardea e Pomezia, c’è l’associazione Una Donna, di Maricetta Tirrito, che ha preparato un vero e proprio kit anti-contagio.

Mascherine di cotone con filtro, guanti in lattice e e gel igienizzante per le mani, saranno consegnate – fino a esaurimento scorte – a chi ne farà richiesta attraverso il numero 388.5808559. Il numero di kit a disposizione è limitato, dunque verrà data priorità ai portatori di handicap, agli anziani e a coloro che per lavoro devono necessariamente muoversi in città.

