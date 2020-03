Buoni spesa, FdI: “Da Zingaretti intervento economico gravemente insufficiente”

Regione Lazio – “L’intervento economico di venti milioni di euro, annunciato dal Presidente Zingaretti a sostegno delle fasce più deboli della popolazione del Lazio, si traduce in un primo debole segnale ed in un misero contributo di appena 5 euro al giorno che sarà erogato dai Comuni agli aventi diritto per l’acquisto di generi alimentari.

Una misura assolutamente insoddisfacente ed inadeguata a fronte di una situazione economica drammatica che espone le famiglie più bisognose al rischio di non poter disporre dei mezzi di sussistenza necessari.

Il sostegno economico annunciato non tiene conto dei reali fabbisogni che provengono dai territori in quanto le risorse sono assegnate ai Comuni del Lazio e ai Municipi della Capitale, sulla base della popolazione residente e non in ragione delle situazioni di bisogno rilevate dai servizi sociali.

L’effetto di questa miope distribuzione è tale da non considerare le differenze che emergono ad esempio nel tessuto cittadino romano tra Municipi caratterizzati da quartieri popolari con situazione di disagio sociale importante e territori più benestanti.

Cogliamo l’occasione per appellarci al Governo nazionale e regionale e chiedere meno annunci solo propagandistici e soprattutto per chiedere ad alcuni di limitare le loro reazioni scomposte, per questo bene ha fatto il nostro leader Giorgia Meloni a ribadire con forza che il Governo nazionale deve immettere liquidità immediata nei conti correnti dei cittadini bisognosi senza dover introdurre ulteriori meccanismi burocratici che avrebbero l’effetto di protrarre in avanti un intervento che, invece, è urgentissimo, mentre così facendo si continua a scaricare responsabilità sugli enti locali, le regioni quindi chiedano di usare i fondi non solo per buoni spesa e derrate alimentari, ma anche per altre necessità vedi il pagamento delle bollette, per superare la vergogna che può colpire i nuovi poveri” – È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

(Il Faro online)