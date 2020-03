Civitavecchia, 45enne trovato morto in casa

Civitavecchia – Macabro ritrovamento a Civitavecchia, dove alle ore 17.20 circa di oggi, 30 marzo 2020, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Traiana per soccorrere una persona che non rispondeva alle varie chiamate effettuategli.

I pompieri hanno raggiunto con l’aiuto dell’autoscala il balcone della casa, sita al terzo piano, ed hanno consentito al Personale di Polizia di Stato e personale sanitario 118 l’ingresso nell’appartamento. All’interno hanno trovato l’uomo, un 45enne italiano, oramai deceduto. Inquirenti al lavoro per stabilire la causa della morte.

(Il Faro online)