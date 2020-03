Civitavecchia, dal 31 marzo sarà attivo lo Sportello unico d’ascolto

Civitavecchia – L’Amministrazione comunale, unitamente a Civitavecchia Servizi Pubblici srl, informano che da Martedì 31 Marzo c.a. sarà attivato uno Sportello d’ascolto telefonico per far sentire la propria vicinanza ai bambini con bisogni speciali e ai loro genitori, per dare un sostegno e un aiuto concreto alle famiglie che hanno bisogno di un supporto e che necessitano di un momento di confronto e conforto in questo particolare momento. Sarà possibile accedere al servizio chiamando nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì e Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

numero 348/3910672 Dott.ssa Stefania Camilletti, Responsabile Servizio A.E.C. Civitavecchia Servizi Pubblici srl

Martedì e Giovedì dalle 14:00 alle 18:00

numero 328/9044195 Dott.ssa Alessandra Darini, Educatrice Asilo Nido Comune di Civitavecchia- Pedagogista clinico

Supporto alle famiglie con figli con bisogni speciali

