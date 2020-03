Coronavirus, a Ladispoli parte la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Ladispoli – Il Comune di Ladispoli organizza una serie di appuntamenti per raccogliere generi alimentari nei pressi dei supermercati della città. Tutti i prodotti donati saranno raccolti in pacchi alimentari consegnati alle famiglie che hanno più bisogno in questo momento particolarmente difficile. Il primo appuntamento è per giovedì 2 aprile, dalle 9:00 alle 13:00“.

Lo rende noto il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che in comunicato aggiunge: “I cittadini che vorranno donare troveranno all’esterno dei supermercati i volontari che collaborano con il comune, che approfitto dell’occasione per ringraziare nuovamente per il fondamentale lavoro che stanno svolgendo.

Chi volesse effettuare una donazione, anche al di fuori delle giornate di raccolta, può contattare il Centro Operativo Comunale al numero 347 63 56 856 per concordare le modalità di consegna.

Stiamo ricevendo numerose richieste anche da parte di cittadini che vorrebbero contribuire con una donazione economica. Nelle prossime ore attiveremo un apposito conto corrente, intestato alla Protezione Civile di Ladispoli.

Tutto il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità da distribuire ai famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria. Sarà il cuore dei ladispolani a prendersi cura di chi ha bisogno. Insieme ce la faremo”.

(Il Faro online)