Coronavirus, lo Spallanzani: “Sono 216 i ricoverati, 149 i pazienti dimessi”

Roma – Sono 216 i pazienti con Covid-19 ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma, 25 necessitano di supporto respiratorio. I dati arrivano dal bollettino diffuso dallo Spallanzani. Mentre sono 149 “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali”.

E’ in corso il monitoraggio della popolazione del comune di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19. “Nell’ambito del progetto regionale Ospedale-territorio, coordinato dall’Istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Ordine dei medici di Roma e con Confcooperativesanità, d’intesa con la Asl Roma 5 e con il sindaco di Nerola – fa sapere lo Spallanzani nel suo bollettino – è in atto un programma di monitoraggio della popolazione del comune, sede di un focolaio di Covid-19”.

Sin da subito sono stati inviati i “propri tecnici per progettare – insieme con i tecnici della struttura – i corretti percorsi per la gestione in sicurezza dei pazienti e degli operatori” sottolinea la Direzione Generale della Asl Roma 5 sulla sicurezza del Nomentana Hospital, dove alcuni giorni fa sono stati ricoverati circa 50 anziani provenienti dalla casa di riposo di Nerola dopo i casi di coronavirus registrati nella struttura.

(Il Faro online)