Coronavirus, Montino: “Sono 19 le persone positive al tampone”

Fiumicino – “Poco fa è arrivato l’ultimo aggiornamento da parte della Asl Rm3 sul numero di contagiati da coronavirus a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Attualmente sono 19 le persone risultate positive al tampone – riferisce il sindaco -, mentre sono 112 quelle in sorveglianza attiva perché contatti stretti di persone contagiate”.

“Anche oggi i numeri dimostrano che non dobbiamo abbassare l’attenzione – conclude Montino – e che anche se a livello generale la situazione sembra lasciare intravedere qualche timido progresso, l’emergenza non è affatto passata. Sono giorni cruciali per i quali rinnovo il mio appello a rimanere a casa. Abbiate, abbiamo, ancora un po’ di pazienza perché altrimenti rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Restate a casa!”