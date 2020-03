Fiocco azzurro ai tempi del Coronavirus: al Gemelli è nato il piccolo Lorenzo di Minturno

Minturno – In questi tempi difficili, per Minturno arriva una bella notizia, a forma di fiocco azzurro. Ieri, infatti, il sindaco Gerardo Stefanelli ha annunciato la nascita del piccolo Lorenzo, il figlio della dottoressa Maria Cristina Sparagna, ricoverata per Coronavirus al Policlinico Gemelli (leggi qui).

“Con gioia – ha scritto sui suoi profili social il sindaco di Minturno -, condividiamo un lieto evento in questo periodo delicato e salutiamo la nascita di Lorenzo, figlio della dottoressa Maria Cristina Sparagna, in cura per il Covid19 presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, e del dottor Mario Sangiuolo.

Una notizia che lenisce le apprensioni di questa fase difficile e – conclude la nota – dà forza alla nostra lotta quotidiana nell’emergenza sanitaria.”

(Il Faro on line)