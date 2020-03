Fiumicino: iniziata la sanificazione delle case Ater

Fiumicino – “È iniziata oggi la sanificazione degli appartamenti Ater di Fiumicino di competenza della Regione Lazio. Si tratta di un provvedimento molto importante che nei prossimi giorni interesserà anche altri Comuni della Provincia di Roma e riguarderà complessivamente 4284 alloggi Ater, 495 scale con altrettanti androni e portoni di ingresso, oltre ad un centinaio di pianerottoli”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Lazio. “Si è partiti oggi da Fiumicino, per un totale di 84 scale e androni sanificati. Poi sarà la volta di Pomezia, Palestrina, Velletri, Ciampino, Guidonia, e infine Tivoli. Sempre oggi è iniziata la sanificazione degli appartamenti Ater di Civitavecchia.

Come già detto si tratta di un importantissimo sforzo per contrastare il rischio di contagio da Covid-19, oltre che un contributo importante per la sicurezza e la salute delle persone.

Stiamo tutti facendo uno sforzo immenso per contenere e debellare il Covid-19. Operatori sanitari, istituzioni, cittadini, lavoratori: tutti siamo impegnati in questa difficilissima lotta. Ma sono felice che gli sforzi stiano iniziando a dare i primi risultati. Oggi infatti nel Lazio, per la prima volta dall’inizio di questa tragedia, il trend è in decrescita, sotto l’8 per cento. Si registra anche un record di guariti. Segno che le misure di contenimento stanno funzionando.

La partita è ancora lunga ma tutti uniti, se rispettiamo le regole, possiamo vincere la ‘guerra del secolo’.“