Coronavirus a Fiumicino, Montino: “Assistite centinaia di famiglie in difficoltà”

Fiumicino – “Mentre stiamo lavorando per allestire il nuovo centro di raccolta alimentare che sarà a Maccarese e che affiancherà quelli già attivi a Fiumicino, mi arrivano alcuni dei numeri dell’assistenza fornita fin qui alle famiglie della nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ad esempio i nostri servizi sociali hanno assistito 179 famiglie, mentre la Misericordia ne ha assistite altre 176 – spiega Montino -. È solo una parte del totale perché altre centinaia di famiglie si sono rivolte alla Protezione Civile, la Croce Rossa, la Caritas e Sant’Egidio“.

“Si tratta di famiglie che hanno chiesto aiuto perché le condizioni economiche sono peggiorate per via della crisi in corso, ma anche di persone impossibilitate ad uscire di casa che hanno chiesto supporto per il ritiro di farmaci, ricette mediche o anche la spesa – sottolinea il sindaco -. A tutte le volontarie e i volontari, al personale del nostro assessorato ai servizi sociali va il mio plauso e il mio ringraziamento non solo a nome dell’amministrazione comunale, ma a nome di tutta la città”.

“Una città che, come tutto il Paese, vive un momento molto difficile – conclude Montino, e che vede nel volontariato, nella dedizione al lavoro del personale del Comune e nella solidarietà di aziende e produttori un pilastro fondamentale per tutta la comunità. Grazie, grazie a tutte e tutti! Continuiamo sulla strada della solidarietà e del sostegno perché nessuno deve sentirsi abbandonato e solo”.

(Il Faro online)