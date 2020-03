Fiumicino, NaturaSì con la Croce Rossa per aiutare i più deboli

Fiumicino – Anche NaturaSì, leader per i prodotti biologici ed ecologici, in questo periodo di emergenza Covid-19, è scesa in campo per aiutare i più bisognosi. Il direttore Vanni Lanini, e il suo staff di via Coni Zugna, si sono messi a disposizione della Croce Rossa di Fiumicino per contribuire a confezionare pacchi alimentari per chi in questo periodo è impossibilitato a muoversi, siano esse persone in quarantena piuttosto che disabili o anziani non autosufficienti.

Un gesto di solidarietà che “marca” l’appartenenza a una comunità locale, che rende un’attività parte integrante di un territorio. Un bel gesto, che si concretizza in generi alimentari e per la pulizia e l’igiene personale.

E non parliamo di “scarti” né di avanzi, bensì di prodotti di primissima qualità. NaturaSì, infatti, è una catena di supermercati bio in cui, oltre a trovare frutta, verdura e carne provenienti da agricoltura e allevamenti biologici, trattano prodotti vegetariani/vegani che spesso vengono nominati su forum e blog. Oltre ai canonici seitan e tofu gurano anche tempeh, quinoa, lupino, affettati vegetariani e chi ne ha più ne metta. Tutto ecocompatibile e biologico.

Un valore aggiunto, quello della qualità certificata, nella confezione dei pacchi alimentari. Che, lo ripetiamo, sono destinati alle famiglie indigenti, a chi non sta bene o a chi non può muoversi. Nessun privilegio, dunque, ma “bisogno”.