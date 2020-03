I prodotti best-seller di GHD per l’asciugatura e lo styling dei capelli.

“Good hair day” è una tipica espressione inglese per dire che tutto va bene ed è da questa concezione (e dal suo acronimo) che deriva il nome del brand inglese leader per l’acconciatura di capelli a caldo, soprattutto styler, GHD appunto, del quale scopriremo insieme i prodotti più famosi.

Asciugacapelli

Il nuovo asciugacapelli professionale ghd Helios™, disponibile nella tonalità blu navy, bordeaux, nero e bianco, è caratterizzato da un motore brushless da 2200 Watt che riduce i tempi di asciugatura, e dalla tecnologia Aeroprecis™ che distribuisce la temperatura ed il flusso d’aria, prevenendo l’effetto crespo e donando una piega perfetta nonché capelli luminosi.

Gli styler per ottenere capelli lisci, e la crema lisciante

La ghd Platinum+ Black Styler è una piastra dotata di ultra-zone con predictive technology, che le consente di riconoscere ogni sezione di capelli e di adattare la potenza garantendo che la temperatura ottimale di 185°C si mantenga uniforme su tutta la lamella. Con questa piastra è possibile ottenere sia un liscio perfetto, che dei ricci grazie al fusto arrotondato.

La ghd Glide è una spazzola lisciante che disciplina e liscia i capelli asciutti velocemente e con facilità. Questa spazzola, che si spegne automaticamente dopo 60 minuti di non utilizzo, è dotata di una tecnologia in ceramica con ionizzatore che eliminano l’effetto crespo, e danno luogo ad una piega morbida e corposa.

La ghd Straight and Tame Cream è una crema disciplinante che liscia e protegge i capelli dai danni causati dalle alte temperature, e se applicata prima dell’asciugacapelli, consente di prevenire l’effetto crespo e di tenere a bada i capelli ribelli.

Se siete curiosi di provare questi prodotti, ecco i link sui quali poterli reperire:











Gli styler per i capelli ondulati, e lo spray

La ghd Curve Soft Curl Tong è una piastra pensata per ottenere uno styling ondulato e voluminoso sin dalla base dei capelli, grazie alla pinza ergonomica,

e la ghd Curve Creative Curl Wand, particolarmente adatta per i capelli corti, ha un fusto dalla forma affusolata che permette di creare ricci dall’effetto naturale e delle beach waves.

Gli arricciacapelli ghd Curve sono dotati dell’ultra-zone technology che garantisce una temperatura ottimale di styling a 185°, grazie alla quale l’arricciacapelli mantiene una temperatura costante e si adatta ai capelli per raggiungere la temperatura perfetta in maniera più efficiente, e questo consente di realizzare ricci duraturi e in maniera veloce. Per ottenere ricci ancora più definiti e duraturi, si consiglia l’utilizzo del ghd Curl Hold Spray.

Il guanto e lo spray protettivo

Il guanto per lo styling protegge la mano dal calore emanato dallo strumento durante lo styling.

Il ghd Heat Protect Spray crea una pellicola invisibile sui capelli umidi o asciutti che li protegge dalle alte temperature. Una volta spruzzato il prodotto dalle radici alle punte, si pettina i capelli assicurandosi che lo spray sia stato distribuito in maniera uniforme prima dell’utilizzo dell’asciugacapelli.

Ecco i link di questi prodotti:













(Il Faro Online)