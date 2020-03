Previsioni Meteo Italia

Peggioramento dapprima al Nord, poi anche al Centro-Sud. Temperature e quota neve in brusco calo.

SITUAZIONE. La massa di aria fredda di provenienza groenlandese che sta per raggiungere l’arco alpino si riverserà lunedì sulle nostre regioni settentrionali, dando vita ad un netto calo delle temperature e ad un peggioramento con nevicate anche a quote basse e con fenomeni che in misura minore coinvolgeranno il Centro-Sud. Parte della massa di aria fredda punterà verso sudovest raggiungendo la Penisola Iberica, altra punterà dall’Europa centrale verso sud e attraverserà gran parte d’Italia nei primi giorni della settimana. Determinerà un peggioramento tra martedì e mercoledì al Centro-Sud con nevicate a bassa quota sull’Appennino, mentre le condizioni andranno migliorando al Nord, pur in un contesto freddo. Ecco i dettagli previsionali:

METEO ITALIA LUNEDÌ. Maltempo al Nord con piogge e rovesci in intensificazione sulle aree alpine e dell’alta Val Padana, in estensione verso sud alle altre regioni, ma in forma più debole su Liguria ed Emilia Romagna. Neve dai 600/800m, a tratti a quote inferiori in serata. Iniziale variabilità al Centro con schiarite anche ampie, ma peggiora dal pomeriggio con piogge e rovesci che si intensificheranno soprattutto sulle zone interne appenniniche, mentre schiarite resisteranno sulle coste, specie tirreniche. Qualche fenomeno al pomeriggio anche sulle zone interne della Sardegna. Al Sud inizialmente piogge in Sicilia, addensamenti sulla Calabria tirrenica e maggiori schiarite altrove. In giornata peggiora anche su parte delle peninsulari con piogge e rovesci in estensione alla Calabria, specie tirrenica; tempo migliore altrove. Temperature in calo netto al Nord e Bora tesa sull’alto Adriatico.

METEO ITALIA MARTEDÌ. Fenomeni in attenuazione ed esaurimento al Nord con tendenza a schiarite soprattutto sulle regioni orientali. Peggiora in Sardegna e al Centro-Sud peninsulare con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto sulle zone interne adriatiche e neve in calo a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche, a quote collinari sull’alta Puglia. Asciutto con maggiori schiarite su Sicilia e bassa Calabria. Temperature in ulteriore generale diminuzione e venti nordorientali tesi con Bora sull’alto Adriatico

METEO ITALIA MERCOLEDÌ. Ampie schiarite al Centro-Nord salvo residui addensamenti a ridosso delle Alpi centro-occidentali e sulla dorsale adriatica. Inizialmente instabile al Sud con piogge e rovesci su Sicilia, Calabria e Puglia, in attenuazione in giornata e con schiarite su Campania, Puglia e Basilicata. Limite neve fino a quote collinari sulla Lucania, a quote superiori più a sud. Temperature in ulteriore calo eccetto che sulle isole maggiori e venti tesi da nordest

Previsioni Meteo Lazio

Sole prevalente, ma ancora occasionali rovesci su Lazio interno.

Evoluzione meteo Lazio

Tra lunedì e martedì invece l’affondo di una nuova saccatura colma di aria artica dal Nord Europa alimenterà ulteriormente l’instabilità con piogge e rovesci sparsi dalla Toscana verso Umbria e Lazio, localmente a sfondo temporalesco: in questa fase temperature in nuovo netto calo con ritorno della neve anche sotto i 1000m sui rilievi della toscana e sui crinali umbri e laziali a confine con Marche e Abruzzo. Da mercoledì tempo più soleggiato ma attenzione alle temperature minime: saranno in sensibile calo tanto che non si escludono gelate tardive fin sulle pianure soprattutto la mattina del 2 aprile.