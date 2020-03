Nuovo caso di Coronavirus a Nettuno: oggi 30 marzo i positivi salgono a 45

Nettuno – Nuovo caso di Coronavirus registrato nel Comune di Nettuno. Si tratta di una donna di 44 anni che presenta sintomi lievi ed è stata posta in isolamento domiciliare. Sono in totale 45 i contagi in città dall’inizio della pandemia con quattro persone decedute e 14 pazienti ospedalizzati. Cinquantanove i cittadini attualmente in isolamento domiciliare.