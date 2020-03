Pasquali (Sir): “La circolare Inps sulla cassa integrazione in deroga consolida l’accordo quadro della Regione Lazio”

“La circolare Inps relativa alla cassa integrazione in deroga consolida l’accordo quadro della Regione Lazio.

La cassa integrazione i deroga per piccole e medie imprese rappresenta una misura importante per la nostra Regione, che vede una platea di potenziali lavoratori coinvolti di oltre 290 mila unità.

I tavoli periodici di verifica della Cigd con tutte le parti sociali per un continuo monitoraggio sono, infatti, la strada migliore per risolvere eventuali problematicità.” – Dichiara Francesco Pasquali, Presidente di Sistema Impresa Roma, commentando i dati forniti dall’assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino relativamente alle domande di cassa integrazione in deroga pervenute.

(Il Faro online)