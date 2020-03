Unicef: “Arrivati i primi aiuti per l’Italia. Consegnati alla Protezione Civile”

“Oggi sono giunti in Italia i primi aiuti, maschere chirurgiche, guanti chirurgici e per test, tute e occhiali protettivi, mascherine, camici e termometri, destinati dall’Unicef per dare un primo concreto sostegno agli operatori sanitari impegnati in prima linea nel nostro paese nella lotta al Covid-19″ – ha dichiarato il Presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, che ha accolto con il Direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera il camion con 37 pallet di aiuti, arrivato a Roma questa mattina.

“Gli aiuti sono stati consegnati alla Protezione Civile, che individuerà le strutture sanitarie delle aree dove c’è più necessità di avere subito disponibili queste importanti dispositivi sanitari per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19. Per questa prima operazione concreta in supporto del Governo italiano, vogliamo ringraziare il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri e la Protezione Civile per la grande disponibilità. Nei prossimi giorni annunceremo altre iniziative”, ha proseguito il Presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

L’azione dell’Unicef è rivolta a tutte le famiglie e i bambini vulnerabili in tanti paesi del mondo e in Italia colpiti da questa pandemia. Dall’inizio dell’emergenza, l’Unicef ha inviato in diverse aree del mondo più di 4,27 milioni di guanti, 573.300 maschere chirurgiche, 98.931 respiratori N95, 156.557 camici e 12.750 occhiali di protezione a sostegno dei paesi in risposta alla pandemia.

“L’Unicef ha lanciato un appello per 651,6 milioni di dollari per sostenere la sua risposta alla pandemia COVID-19. Come Unicef Italia stiamo promuovendo una campagna di raccolta fondi che ci vedrà impegnati in prima persona per affrontare questa emergenza nei prossimi mesi. In questo momento particolare abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Vi chiediamo di fare una donazione tramite il sito web www.unicef.it/coronavirus” – ha detto il Presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

(Il Faro online)