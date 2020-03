Anticipo cassa integrazione, Mattia: “Boccata di ossigeno indispensabile per la liquidità alle famiglie”

Regione Lazio – “L’anticipo della Cassa integrazione in deroga, rispetto ai tempi dei pagamenti Inps, ai lavoratori sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 è un altro risultato importante e concreto per dare liquidità alle famiglie, anche per la rapidità con cui le banche erogheranno l’anticipo.

L’accordo, sottoscritto dall’Abi e tutte le parti sociali, è l’evidente constatazione di un Governo attento ai bisogni primari dei lavoratori, che si sono ritrovati disorientati e senza strumenti per affrontare l’emergenza e la necessità di rimanere a casa.

L’anticipazione dell’indennità ai lavoratori e alle lavoratrici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore” – Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia, consigliera del PD e presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio.

(Il Faro online)

