Atletico Terme Fiuggi, Moriconi: “Stagione positiva”

Fiuggi – Pierluigi Moriconi è uno di quelli che in campo non si è mai risparmiato. Il giocatore ha sempre dato tutto per difendere i colori dell’Atletico Terme Fiuggi e, data la sosta forzata con cui si è costretti a fare i conti, ripercorre l’annata del club rossoblu: “Il nostro è stato un cammino positivo. Certo, la difficile partenza ci ha penalizzato ma poi noi ragazzi ci siamo conosciuti meglio e abbiamo saputo inanellare risultati importanti arrivando a ridosso dei playoff. Nelle ultime due uscite magari potevamo fare meglio, è vero, ma dico che la posizione di classifica che occupiamo attualmente non rispecchia il reale valore del gruppo”.

Gruppo che lo stesso Moriconi non stenta a definire davvero affiatato: “Ho un rapporto ottimo con tutti, qualcuno lo conoscevo già, così come il mister, altri invece li ho incontrati per la prima volta quest’anno. Mi sono trovato davvero bene, per me è stata una buona stagione in cui mi dispiace solamente di non aver potuto aiutare la squadra per qualche partita visto un infortunio che mi ha costretto ad operarmi al ginocchio”.

Moriconi chiude poi con un messaggio importante: “Dico di rimanere a casa, non è semplice perchè siamo abituati ad uscire, ai divertimenti e allo sport ma solo così potremo risolvere questa situazione. Stare a casa è l’unica cosa importante ora, tutto si sistemerà, speriamo nel più breve tempo possibile, ma dipende solo da noi”.

(Il Faro on line)(foto@AtleticoTermeFiuggi)