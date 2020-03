Bandiere a mezz’asta e silenzio: il litorale laziale piange le vittime del coronavirus – FOTO/VIDEO

A mezzogiorno in punto di martedì 31 marzo 2020, l'Italia intera si è fermata e ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus: tutte le bandiere tricolori dei palazzi delle istituzioni, locali e nazionali sono scese a mezz'asta. L'iniziativa, partita dai sindaci italiani, si è allargata a tutte le altre istituzioni. I primi cittadini della Penisola, con indosso la fascia tricolore, si sono presentati davanti ai propri municipi in silenzio "in segno di lutto" e in "segno di solidarietà con tutte le per comunità che stanno pagando il prezzo più alto".

Tra i primi a mettere a lutto le bandiere è stato il Quirinale: sul balcone della piazza sono state fatte scendere a mezz'asta dai corazzieri. Anche il Vaticano partecipa: la Santa Sede fa sapere che esporrà le bandiere a mezz'asta, a lutto, per esprimere la propria vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a quanti generosamente lottano per porvi fine.

#Quirinale, bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del #coronavirus pic.twitter.com/hlnkbxG4gQ — Quirinale (@Quirinale) March 31, 2020

A Fiumicino bandiere a lutto

Anche a Fiumicino, come negli altri comuni d'Italia, oggi alle 12 le bandiere sono state listate a lutto ed è stato osservato un minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus che sta colpendo il Paese. Davanti alla sede comunale di piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine che operano in città hanno reso omaggio a tutte e tutti coloro che hanno perso la vita.

Nettuno ricorda le vittime del coronavirus

Bandiere a mezz'asta e minuto di raccoglimento a mezzogiorno nella Città di Nettuno. Il Sindaco Alessandro Coppola e l'Amministrazione Comunale hanno aderito all'iniziativa in memoria delle vittime del Coronavirus. Il Primo Cittadino, il Vicesindaco Alessandro Mauro, l'Assessore Camilla Ludovisi, i rappresentanti della Polizia di Stato e dell'Associazione Carabinieri hanno osservato un minuto di silenzio presso il Monumento ai Caduti di Piazza Battisti, davanti al Palazzo Comunale, al termine del quale è risuonato l'Inno Nazionale. "E' stato un atto doveroso e di rispetto verso tutte le famiglie che stanno piangendo i loro cari portati via di questo virus - ha detto il Sindaco Alessandro Coppola - un dolore indescrivibile che mi tocca profondamente. A tutti coloro che stanno soffrendo e a quelli che stanno lottando rivolgo il mio più sincero abbraccio. A voi voglio dire che questa Amministrazione non è ferma, ma lavora ogni minuto per superare questa emergenza. Uniti ce la faremo".

A Pomezia un minuto di silenzio anche in onore del personale sanitario

Il Comune di Pomezia aderisce all'iniziativa lanciata dall'Anci. Oggi alle 12.00 bandiere a mezz'asta sul Palazzo comunale e un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciare idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro. "Abbiamo aderito con convinzione - commenta il Sindaco Adriano Zuccalà - per mostrare la vicinanza delle Istituzioni ai nostri cittadini. Siamo qui e lavoriamo per voi, non vi lasciamo soli in questa battaglia che ci vede tutti in prima fila. Abbiamo osservato un minuto di silenzio in una piazza Indipendenza vuota, segno che tutti voi state rispettando le prescrizioni del Governo. Vi aspetto numerosi non appena potremo riprendere ad uscire di casa a popolare le nostre vie cittadine. Insieme ce la faremo".

Ladispoli rende omaggio alle vittime del Covid-19

"A Ladispoli, in contemporanea con migliaia di altre città italiane, abbiamo esposto le bandiere a mezz’asta e osservato un minuto di raccoglimento davanti alla sede municipale, in segno di lutto e solidarietà. Con questo gesto noi sindaci vogliamo testimoniare, a nome delle nostre comunità, vicinanza ai territori più compiti dall’emergenza sanitaria, onorare la memoria delle vittime e rendere omaggio a tutti gli operatori sanitari che stanno lottando in prima linea per salvare la vita a migliaia di nostri connazionali. Insieme ce la faremo!", le parole del primo cittadino di Ladispoli, Alessandro Grando.

Oggi a Ladispoli, in contemporanea con migliaia di altre città italiane, abbiamo esposto le bandiere a mezz’asta e... Pubblicato da Alessandro Grando su Martedì 31 marzo 2020

A Cerveteri l'omaggio floreale in ricordo delle vittime del coronavirus

Bandiere a mezz'asta, un minuto di raccoglimento ed un omaggio floreale al Monumento ai Caduti. Cerveteri si ferma per tutte le vittime del COVID19, per il personale medico, per tutti coloro che stanno combattendo in prima linea.

Civitavecchia si ferma in ricordo delle vittime del coronavirus

"Un minuto di silenzio e un plauso agli operatori sanitari che con abnegazione stanno affrontando la più grande pandemia dell’età contemporanea", le parole del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Un minuto di silenzio e un plauso agli operatori sanitari che con abnegazione stanno affrontando la più grande pandemia dell’età contemporanea Pubblicato da Sindaco Ernesto Tedesco su Martedì 31 marzo 2020

(Il Faro online)