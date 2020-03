Coronavirus a Pomezia, distribuiti in un giorno 88 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Pomezia – 88 pacchi alimentari sono stati distribuiti nella giornata di oggi ai nuclei familiari in difficoltà seguiti dai servizi sociali di Pomezia. La distribuzione, gestita direttamente dal Comune, è stata possibile grazie alle donazioni di alcune aziende del territorio che hanno messo a disposizione locali per lo stoccaggio e generi alimentari.

“Voglio ringraziare innanzitutto la Croce Rossa di Pomezia per il grande lavoro che sta svolgendo in questi giorni – dichiara l’Assessore Miriam Delvecchio – E tutte le aziende del territorio che si sono messe al servizio della nostra comunità contribuendo al sostegno delle famiglie più in difficoltà”.

I cittadini che vogliono contribuire alla raccolta di generi alimentari possono farlo donando direttamente all’interno dei supermercati che stanno allestendo zone riservate alle donazioni. I volontari della Croce Rossa passeranno a ritirare il materiale e provvederanno alla distribuzione per le famiglie che ne hanno bisogno.

“Nei giorni scorsi ho scritto a tutti i supermercati invitandoli a contribuire direttamente alla raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Il Comune è in prima linea nel rispondere a questa emergenza nell’emergenza: nessuno deve sentirsi abbandonato. Con la distribuzione degli 88 pacchi alimentari di oggi abbiamo dato una prima risposta alle famiglie e alle persone più bisognose già seguite dai nostri servizi sociali. Con i fondi in arrivo da Governo e Regione potremo rispondere in maniera più strutturata a chi si trova oggi, anche a causa dell’emergenza in corso, in forte difficoltà”.

Chiunque volesse contribuire alla raccolta e alla distribuzione dei pacchi alimentari può scrivere direttamente alla Croce Rossa di Pomezia all’indirizzo mail: emporiosolidale@

Si ringraziano: Azienda agricola Romano Zecchi, Agriturismo Tonelli, Colavita, Coldiretti, Gilgamash – parco di Enea, Panificio Tosoni, Villa di Venere.

(Il Faro online)