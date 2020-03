Coronavirus, il Sindaco di Ardea firma una nuova Ordinanza: chiuse intere strade ai non residenti

Ardea – Il Sindaco Mario Savarese ha firmato una nuova Ordinanza con la quale istituisce il Divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche con il posizionamento di new jersey, e la chiusura in entrata e in uscita delle strade di Ardea attraverso barriere amovibili per gli autoveicoli. Queste nuove misure saranno in vigore dal giorno 31 Marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

“Al fine di monitorare – si legge nell’Ordinanza -, controllare e limitare gli ingressi al Comune anche con barriere chiuse amovibili al fine di ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di identificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari Dpcm emessi finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini anche eventualmente illecitamente provenienti da altre regioni o comuni, ciò con l’intento di fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, arginando l’epidemia”

Questo provvedimento è stato attivato, secondo quanto riportato nell’Ordinanza, anche per ridurre i posti di controllo e permettere così una reale attività di verifica dei soggetti che tentano di entrare senza alcuna giustificazione valida nel territorio, ma anche perché la Polizia Locale ha un numero di personale ridotto rispetto ai tanti servizi che deve svolgere in un territorio vasto come quello di Ardea.

Il Sindaco ha deciso quindi di adottare misure di sicurezza ancora più drastiche, infatti, oltre ai numerosi posti di blocco sparsi nelle varie zone del comune, questa volta intere strade saranno chiuse ai non residenti. Le vie in questione sono:

1. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;

2. Via Del Tempio confine Aprilia;

3. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;

4. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;

5. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio;

Mentre le strade in cui è stato istituito il divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, esclusi residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati, sono le seguenti:

1. Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina;

2. Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina;

3. Via Montagnano intersezione Via Ardeatina;

4. Via San Berardo de’ Marsi intersezione Via Ardeatina;

5. Via Valle Caia intersezione Via Pescarella;

6. Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta;

7. Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia;

8. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;

9. Via Del Tempio confine con il Comune di Aprilia;

10. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;

11. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;

12. Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville;

13. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio;

(Il Faro online)