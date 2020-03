Coronavirus, il sindaco di Fiumicino diffida le compagnie di navigazione

Fiumicino – “Quello che è successo con l’hotel di Parco Leonardo (leggi qui) non deve ripetersi più“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Non è accettabile che le compagnie di navigazione spostino i loro equipaggi verso gli aeroporti senza avere la certezza che possano prendere un aereo per tornare a casa – spiega Montino – e che poi prenotino interi alberghi per alloggiarli perché i voli non ci sono. E tutto questo all’insaputa delle autorità sanitarie e politiche locali“.

“Per questa ragione diffido le compagnie di navigazione a mandare passeggeri ed equipaggi a Fiumicino senza sapere se e quando potranno prendere un aereo – spiega il sindaco -. Voglio essere molto chiaro: chi arriva con le navi da crociera deve rimanere dove si trova e arrivare in aeroporto solo quando ha la certezza di salire sul primo aereo utile. Ancora oggi mi arrivano notizie di tentativi di prenotazione di questo tipo presso i nostri hotel“.

“Dato che ci è stato vietato, come sindaci, di emettere ordinanze locali, chiedo alla Protezione civile nazionale di prendere provvedimenti e obbligare le navi da crociera a tenere a bordo tutti fino all’ultimo momento utile prima dell’imbarco sugli aerei”.

“Chi deve prendere un aereo per tornare a casa ha tutto il diritto di farlo – conclude Montino – ma deve recarsi direttamente in aeroporto nel momento in cui può materialmente salire sull’aereo senza stazionare in altre strutture del territorio. Per nessuna ragione”.

