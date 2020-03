Coronavirus, Malagò: “Lo sport italiano ha dimostrato compattezza”

Roma – “Lo sport ha mostrato una totale compattezza in questo momento di emergenza globale a differenza di qualche politico in giro per il mondo“: così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni del Tg3 Lazio.

“Il mondo dello sport – ha aggiunto – ha mostrato anche una doverosa sensibilità e si è adeguato a quelli che sono problemi globali“.

“Quando si ripartirà? Il tema non sono le singole società di calcio ma tutto il comparto – ha sottolineato il n.1 del Coni – gli sport individuali sono più in condizione di essere aiutati rispetto agli sport di squadra. Stiamo a vedere, nessuno è in grado di dare certezze“.

(Il Faro on line)(fonte@ansa)