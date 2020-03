Coronavirus, scatta la quarantena obbligatoria per tutti quelli che arrivano in Italia

Roma - A partire dal 28 marzo 2020 - si legge in un avviso del Ministero della Salute - è fatto obbligo per tutte le persone fisiche entranti in territorio italiano, anche se asintomatiche, ad eccezione di personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia e di personale addetto al trasporto delle merci, di:

comunicare immediatamente al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso in territorio nazionale e l’ indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;

dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario; sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata per la sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario;

per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata per la sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario; ove non sia possibile raggiungere la predetta abitazione/dimora, comunicarlo all’autorità sanitaria competente per territorio;

in caso di insorgenza di sintomi da Covid-19, comunicarlo tempestivamente all’autorità sanitaria, tramite i numeri telefonici dedicati.

Inoltre, l'imbarco è vietato a chi presenti una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi.

(Il Faro online)