Covid-19 a Fiumicino, dal Comune 3mila mascherine per le persone più vulnerabili

Fiumicino – “Un grazie enorme ad Eric Veron di Vailog che ha donato a questa Amministrazione ben 3000 mascherine che abbiamo scelto di consegnare alle farmacie comunali di Isola Sacra e Aranova“. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca che oggi ha consegnato le mascherine al dott. Marco Tortorici delle Farmacie Comunali.

“Le mascherine verranno poi distribuite dai volontari della Croce Rossa ad alcune categorie a rischio: gestanti, pazienti con patologie croniche documentate da esenzione riconosciuta dalla Asl, pazienti immunocompromessi, pazienti trapiantati e persone con più di 75 anni”.

“Vogliamo così rispondere alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione che in questi giorni ci hanno chiesto aiuto data la difficoltà, per tutti, di reperire mascherine – aggiunge il sindaco Esterino Montino -. Ringrazio Eric Veron e Vailog a nome di tutta la città per questo gesto di solidarietà e sostegno, molto importante e apprezzato in questo momento”.

Le mascherine, equamente distribuite in entrambe le farmacie, saranno disponibili da domani, dalle 8.30 alle 20.00, fino a esaurimento scorte.

(Il Faro online)