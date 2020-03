Covid-19 a Parco Leonardo, Califano: “Da De Vecchis e Ziccheri mistificazione e incoerenza”

Fiumicino – “Gli onorevoli De Vecchis e Ziccheri pensano ci sia un intero quartiere isolato dal mondo perché o non sanno leggere le comunicazioni ufficiali o non conoscono il territorio. Non li invito ad andare a controllare con i propri occhi perché loro, come tutti gli altri, devono rimanere a casa.

Ma la verità, come ha spiegato il sindaco Montino allegando perfino le foto, è che è stato circoscritto il perimetro dell’hotel dove si trovano i 73 sbarcati dalla nave di Costa (tra i quali 32 risultati positivi), non tutto il quartiere. Una misura necessaria proprio per limitare il problema alle persone ospitate nell’hotel.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano che prosegue: “È evidente che quelle persone non si trovano lì per decisione del sindaco, ma che è stato l’armatore a portare i 73 a Parco Leonardo senza dare comunicazione preventiva né all’amministrazione né alla Asl.

Non è un caso che il sindaco abbia appena diffidato le compagnie di navigazione dal seguire questa assurda procedura. E anzi la richiesta è chiara: nessuno deve mandare equipaggi o passeggeri a Fiumicino se non nel momento in cui un aereo è pronto a farli partire perché significa farli rimanere negli hotel della città con i rischi che questo comporta.

Ricordo il senatore De Vecchis invocare risposte “senza nessuna bandiera né colore politico” come “una comunità unita”, mentre ora attacca l’amministrazione mistificando i fatti e minaccia perfino esposti alla Procura. Un po’ di coerenza, specialmente di questi tempi, sarebbe auspicabile da chi ricopre cariche politiche“.