Dal Governo 545mila euro per Fiumicino, il M5S: “Subito i Buoni spesa”

Fiumicino – “Buone notizie dal Governo per i cittadini di Fiumicino. Dei 400 milioni stanziati per l’emergenza alimentare, a Fiumicino arriveranno 544.633 euro. Una cifra sicuramente importante, che aiuterà moltissimi concittadini che in questo periodo duro non riescono a fare la spesa” così in una nota il Movimento 5 Stelle Fiumicino.

“Ora c’è bisogno di un intervento tempestivo da parte del Comune, affinchè questi soldi siano utilizzati al più presto per andare a tamponare l’emergenza.

A questo proposito come Movimento 5 Stelle crediamo che il Comune dovrebbe adottare un sistema di buoni spesa, in maniera similare a come fatto già da tanti altri Comuni tra cui Roma. E’ un metodo sicuramente più efficace rispetto a quello dei classici pacchi alimentari. Permette una distribuzione molto più semplice, più trasparenza e soprattutto lascia ai cittadini la libertà di scelta nell’acquisto dei generi alimentari”.

“Ci auguriamo che questa proposta sia accolta in maniera positiva da parte dell’Amministrazione” conclude il M5S “in questo periodo di difficoltà siamo tutti dalla stessa parte ed è importante dare il nostro contributo tramite proposte positive per la nostra città”.