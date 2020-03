Ecco il modulo del Comune di Roma per accedere ai buoni spesa contributo covid-19

Roma – E’ stato pubblicato online il modulo attraverso il quale fare richiesta del contributo covid-19 buoni spesa una tantum. Il moduli dovranno essere inviati via email dal 31 marzo al 16 aprile.

I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Segretariato Sociale tramite mail dei Municipi territorialmente competenti, a partire dal 31 marzo al 16 aprile 2020, la domanda formulata nel modulo, con oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO – COVID 19.

I cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza, la domanda la dovranno far pervenire nello stesso arco di tempo tramite mail al Dipartimento Politiche Sociali. I Municipi di Roma Capitale provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta presso i Segretariati Sociali e presso il Dipartimento Politiche Sociali. Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo famigliare convivente.

Per i residenti del X Municipio l’indirizzo email al quale far pervenire il modulo di richiesta del contributo è direzionesocioeducativa.mun10@comune.roma.it.

IL MODULO SI PUO’ SCARICARE ATTRAVERSO QUESTO LINK

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Possono beneficiare del contributo anche i cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza.

Sul sito è possibile scoprire anche l’elenco dei punti vendita convenzionati nei quali spendere i buoni spesa.

I contributi per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità saranno erogati secondo tre fasce:

– fino a 300 euro per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;

– fino a 400 euro per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone;

– fino a 500 euro per nuclei familiari composti da 5 o più persone.

Ricordiamo (qui trovi il dettaglio) che per il X Municipio sono stati destinati poco più di 567mila euro per questa finalità.