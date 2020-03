La dichiarazione

Emergenza Coronavirus a Latina, Forte: “Accolta mia proposta di task force istituzionale per la città, adesso a lavoro per il futuro del capoluogo pontino”

Forte: "Supporterò il Sindaco per dare il via ad una concreta operazione di ascolto delle esigenze di Latina e di ricerca di soluzioni pratiche per favorire la ripresa economica."