Formia, riparazione gratuita caldaie e idraulica per le famiglie in difficoltà economica

Formia – “Faccio questo lavoro per scelta e per scelta io, mio padre e la nostra ditta, abbiamo deciso di scendere in campo, in questo momento di grande emergenza non solo sanitaria ma anche economica, e aiutare le fasce più deboli tra i nostri concittadini, dando vita a un’iniziativa che prevede assistenza termoidraulica gratuita (senza alcun compenso né per la chiamata né per la prestazione)” – sono queste le parole di Edgardo Di Nitto, titolare, insieme a suo padre, della ditta I.M.I.C.O, attiva nel campo della termoidraulica e dell’impiantistica da oltre 40 anni.

Un’iniziativa quella lanciata dai Di Nitto che ha dimostrato come a Formia e nel Golfo la solidarietà, di questi tempi, passi anche per i piccoli grandi gesti, in quello che è ritenuto un settore essenziale anche nel mezzo di un’emergenza sanitaria.

Come nasce l’idea di attivare quest’assistenza termoidraulica gratuita? “Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto telefonate anche da chi non è nostro cliente abituale. Per caldaie guaste o rotture sulle condotte idriche – spiega Edgardo Di Nitto -. Così abbiamo deciso di istituire un pronto intervento gratuito per chi, al momento, non può permettersi una caldaia nuova o di fare manutenzione.

Attraverso questa proposta – aggiunge Di Nitto – vogliamo trasmettere un messaggio concreto di solidarietà. Perché chi è in difficoltà economica non si senta lasciato solo e sappia che può comunque accedere a questi servizi essenziali. Che siano singoli cittadini o istituti assistenziali, case famiglie o centri anziani e ospedali. Noi siamo a disposizione. Non chiediamo loro alcun compenso.”

Come intervenite per assicurare la sicurezza vostra e dei clienti? Sul campo adottiamo tutte le misure dovute a questo particolare momento storico, in primis, operiamo con le mascherine e guanti, affinché tutto possa essere fatto in sicurezza e serenità anche da parte di chi ci accoglie, che siano case famiglie completamente al freddo o anziani che al telefono faticano anche a spiegarci quale sia il problema.

Per informazioni e richieste di intervento: www.imico.it – Tel.: 0771770995 – 3397208904 – Email: imico@outlook.it

(Il Faro on line)