Nettuno, Rizzo e Carandente: “In arrivo dal Governo 384mila euro”

Nettuno – Il 28 Marzo, Giuseppe Conte ha annunciato che il Governo avrebbe stanziato nell’immediato 400 milioni di euro finalizzati all’acquisto di beni alimentari per le famiglie in difficoltà. “Oggi abbiamo contezza dell’importo che spetta alla nostra città: 384mila euro – affermano i consiglieri comunali Mauro Rizzo e Luigi Carandente.

“Da sempre in contatto con l’assessorato ai servizi sociali stiamo dando il nostro apporto affinché ogni iniziativa, resa possibile da questa misura, sia resa operativa il prima possibile. Siamo consapevoli del fatto che non esista una misura che potrà mai accontentare o risarcire tutti per i gravi danni subiti.

Si tratta di una boccata di ossigeno che, aggiunta a tutte le iniziative in corso, ci aiuterà a superare questo periodo. La politica accantoni polemiche e propaganda e si rimbocchi le maniche. Questo non è il momento di tirare numeri a caso: questo è il momento di lavorare coralmente e concretamente per la nostra Città. Noi ci siamo”