Coronavirus a Pomezia, nessun nuovo caso oggi 1 aprile: sono 35 le persone positive in città

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia, dove non si registrano nuovi casi di positivi al Covid-19. I casi accertati, ad oggi, sono 35. Sono 80 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 65 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“In questo momento così difficile per molti concittadini – osserva il Sindaco Adriano Zuccalà – stiamo lavorando senza sosta per cercare di supportare il più possibile chi è in difficoltà. Continuare a restare in casa è l’unico modo che abbiamo per arginare quanto prima l’emergenza e tornare alla normalità. Il Comune c’è e non lascia nessuno da solo”.

“Potete contattare il Numero di Unico di Emergenza, 06 60300 – conclude il Sindaco -, che si occuperà di smistare tutte le richieste e le necessità della cittadinanza, fornendo le informazioni utili a chi ne ha bisogno. Vi ricordo che per richiedere i buoni spesa è necessario compilare il modulo online al link www.comune.pomezia.rm.it/buonispesa”.

(Il Faro online)