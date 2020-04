Coronavirus, oggi 1 aprile non si registrano nuovi contagi ad Ardea

Ardea – “Nessun nuovo caso ad Ardea oggi. Non ci sono nuovi contaminati e non ci sono nuovi soggetti in auto isolamento. Raggiunto un accordo con i Sindaci di Pomezia e di Anzio che ci aiuteranno a gestire due varchi oggi chiusi per mancanza di personale (la Ppll sta facendo già doppi turni)”. Lo dichiara il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Tutti gli ospiti di una casa di riposo ad Ardea sono attualmente in isolamento – informa il Sindaco – per un anziano che ha contratto l’infezione mentre era ricoverato in un ospedale romano. Il signore è stato rimandato al suo domicilio (a Pomezia) e sono stati messi in quarantena tutti gli altri ospiti della struttura. A tutti è stato effettuato il tampone e oggi il confortante risultato: nessun contagio“.

(Il Faro online)