Covid-19, a Tarquinia nuovo gesto di solidarietà agli operatori Csp: donati 1100 guanti

Tarquinia – “Sono la nonna della bimba che vi saluta dal cancello ogni volta che passate sulla mia via. Domani vi cedo volentieri qualche mascherina. Suonate il citofono – Maria Grazia”. E’ uno dei tanti messaggi che in questi giorni gli operatori ecologici di Csp stanno trovando sulle loro pagine Facebook o sui coperchi dei mastelli che tutte le mattine ritirano per la raccolta rifiuti porta a porta, garantita anche in piena emergenza Covid-19. Un segno di vicinanza che inorgoglisce questi lavoratori.

Ed oggi, all’indomani della donazione dell’imprenditore cinese di mascherine di protezione per i lavoratori, un altro gesto di solidarietà è giunto in azienda da parte dell’imprenditore civitavecchiese Antonio Palomba, agente generale di Vittoria Assicurazioni di Civitavecchia, che ha donato agli operai di Csp 1100 guanti monouso. Una sorpresa che ha lasciato ancora una volta senza parole gli operatori di Csp, ma anche i dirigenti, il Direttore del Personale, Avv. Paolo Iarlori, ed il presidente Avv. Antonio Carbone, che intendono ringraziare sentitamente l’imprenditore. Dispositivi di sicurezza che in tempi di Covid-19 è il miglior regalo che si possa fare a un lavoratore impegnato, a suo modo, nella lotta contro il coronavirus.

(Il Faro online)