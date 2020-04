Covid-19, Silvestroni (FdI): “Fiumicino non può rischiare di diventare una polveriera”

Fiumicino – “Fiumicino non può essere il porto di attracco per i croceristi di tutto il mediterraneo e l’hub aeroportuale internazionale, non può essere la scusa per far soggiornare nelle strutture alberghiere del territorio passeggeri e equipaggi senza nullaosta da parte dei paesi di destinazione. Con una interrogazione parlamentare al ministro Lamorgese e alla De Micheli chiederò che sia fatta luce su quella che potrebbe diventare una polveriera per Fiumicino e per Roma“. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia.

“C’è chi arriva a Fiumicino per nave chi con la scusa di scali tecnici all’aeroporto, chi pernotta nei pressi dell’hub internazionale scoprendo che 32 sono positivi al Covid-19 – continua -. Tutto questo mentre gli italiani sono barricati in casa, con il terrore delle autocertificazioni che cambiano ogni giorno e dei giustissimi controlli. Voglio sapere dai ministri interrogati dove si trovano e cosa stanno facendo; chi deve far rispettare i decreti; chi deve fare i controlli; chi deve scongiurare che Fiumicino diventi zona ad alto rischio contagio e poi anche perché tutte queste falle nei controlli con treni che partono di notte e centinaia di macchine che transitano dal confine francese verso l’Italia”, conclude Silvestroni.

(Il Faro online)