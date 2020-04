Goetze in fuga dalla Germania, c’è la Roma

Roma – Da eroe del terzo titolo mondiale della Germania a calciatore in esubero nella Bundesliga. Mario Goetze, fino a qualche anno addietro talento purissimo del calcio teutonico, oggi non riesce a trovare certezze nella propria carriera. Eppure fu lui, sei anni fa, nello stadio Maracana di Rio de Janeiro, a decidere durante i supplementari la finali mondiale contro l’Argentina di Leo Messi.

L’attaccante non si è visto proporre il rinnovo dal Borussia Dortmund e allora, secondo quanto riporta la Bild, si dice pronto a lasciare la madre patria per trovare nuovi stimoli e rinnovare il proprio bagaglio d’esperienza. Nella prossima stagione è pronto a indossare anche la maglia di una squadra italiana: la Roma sembra essere in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del brevilineo nato a Memmingen nel 1992.

(fonte Ansa)