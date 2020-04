Spadafora e gli Enti di Promozione Sportiva: le proposte della Opes al ministro

Roma – E’ avvenuto l’incontro tra il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, e i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva.

L’incontro, estremamente costruttivo, è risultato utile per presentare al Governo e alle Istituzioni una serie di istanze per affrontare il presente e programmare il futuro dell’associazionismo sportivo.

Così il presidente nazionale di OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport) Marco Perissa al termine dell’incontro:

“Le proposte che abbiamo avanzato al Ministro sono state ispirate da un semplice paradigma: purtroppo, le risorse di cui l’Italia dispone per affrontare la crisi sono insufficienti. Dato che non ci sono i soldi per aiutare tutti, utilizziamoli per aiutare i più fragili ma diamo agli altri almeno il tempo di risollevarsi. Per questo motivo, abbiamo proposto al Ministro:

– sospensione dei canoni di concessione pubblica fino al 31 dicembre e piano di rientro compreso tra 12 e 18 mesi;

– sospensione dei canoni di locazione privata fino al 31 dicembre e possibilità di rientro tra 12 e 18 mesi;

– sospensione e ricalcolo dell’IMU 2019 per i proprietari di impianti sportivi e possibilità di rateizzazione tra 12 e 18 mesi, a partire da gennaio 2021;

– sospensione delle tasse e delle bollette fino al 31 dicembre e possibilità di rateizzazione da gennaio 2021;

– prolungamento della cassa integrazione fino a settembre per tutte le Associazioni che interrompono l’attività a giugno;

– aumento del contributo una tantum ad 800,00 € con integrazione del fondo per marzo e attivazione del fondo per aprile;

– rimborso una tantum per associazioni che accudiscono animali;

– fondo di garanzia rotativo per le Associazioni che hanno valore della produzione inferiore a 200 mila euro;

– mutui a tasso 0 per le Associazioni che hanno un valore della produzione superiore a 200 mila euro”.