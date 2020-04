Tennis, Wimbledon cancellato. Federer: “Sono devastato”

Londra – Alla fine è stato così. Non ci sarà il torneo di Wimbledon questa estate. In programma i primi di giugno, come già dagli ambienti del tennis della WTA si vociferava (leggi qui), una delle competizioni più importanti del tennis mondiale è stata cancellata.

A causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, anche in Inghilterra, si conferma lo stop dell’evento. Arrivano le reazioni di alcuni atleti leggenda del circuito internazionale. Roger Federer si dice “devastato” sul suo profilo Twitter. E precisa: “Non esiste una gif per esprimere ciò che sento”.

Anche Serena Williams commenta l’annullamento di Wimbledon. Dichiara: “Sono scioccata”. Sempre via social.

(Il Faro on line)