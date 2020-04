Buoni spesa, a Ladispoli videoconferenza fra Comune e commercianti

Ladispoli – “I titolari degli esercizi commerciali di Ladispoli che vendono generi alimentari e di prima necessità che sono interessati ad accettare i buoni spesa che verranno erogati dal Comune di Ladispoli in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono invitati a partecipare alla riunione che si svolgerà in videoconferenza oggi, 2 aprile, alle ore 15:00“, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Alla riunione prenderanno parte, oltre al sottoscritto, l’assessore al Bilancio Claudio Aronica e l’assessore al Commercio Francesca Lazzeri. Per accedere alla riunione è sufficiente scaricare, sullo smartphone o su pc, l’applicazione gratuita GoToMeeting e cliccare qui. In questo momento Ladispoli, e in particolare le famiglie in difficoltà, hanno bisogno del vostro aiuto. So che non ci deluderete”, conclude il Sindaco.

(Il Faro online)